Два грузовика с санкционными грушами "заблудились" в брянских лесах

Фото: Центральное таможенное управление

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Брянской таможни остановили в лесу Клетнянского района Брянской области два грузовика, перевозившие почти 40 тонн польских груш, сообщила пресс-служба ведомства.

У водителей не было документов на товар. "Они рассказали, что перевозили фрукты по территории Белоруссии. На вопрос таможенного инспектора, как они оказались в лесу ночью на территории России, нарушители ответили, что заблудились", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на польское происхождение фруктов. "Польша относится к странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций, поэтому фрукты изъяты и будут уничтожены на специальном полигоне", - говорится в пресс-релизе.

Водители привлечены к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров), им грозит штраф в сумме 1-2,5 тысячи рублей.