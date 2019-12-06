Поиск

Два грузовика с санкционными грушами "заблудились" в брянских лесах

Два грузовика с санкционными грушами "заблудились" в брянских лесах
Фото: Центральное таможенное управление

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Брянской таможни остановили в лесу Клетнянского района Брянской области два грузовика, перевозившие почти 40 тонн польских груш, сообщила пресс-служба ведомства.

У водителей не было документов на товар. "Они рассказали, что перевозили фрукты по территории Белоруссии. На вопрос таможенного инспектора, как они оказались в лесу ночью на территории России, нарушители ответили, что заблудились", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на польское происхождение фруктов. "Польша относится к странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций, поэтому фрукты изъяты и будут уничтожены на специальном полигоне", - говорится в пресс-релизе.

Водители привлечены к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров), им грозит штраф в сумме 1-2,5 тысячи рублей.

Брянская таможня Брянская область Польша

Новости

Лавров назвал слухами разговоры о российском "шпионском гнезде" во Франции

Медведев опроверг заявление Лукашенко об "антибелорусских элементах" в России

Медведев опроверг заявление Лукашенко об "антибелорусских элементах" в России

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

Военные РФ провели эксперимент по отделению спутника от космической платформы

Матвиенко призвала "бить в набат" из-за катастрофы в российском семеноводстве

Матвиенко призвала "бить в набат" из-за катастрофы в российском семеноводстве

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

Краснодарский хакер взломал внутреннюю сеть РЖД и обнародовал данные о руководстве

Следствие против фигуранта "дела 27 июля" Фомина прекращено

Госдума предложит новые миллионные штрафы для зарубежных СМИ, Google и Facebook

Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в РФ за всю историю наблюдений

Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в РФ за всю историю наблюдений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');