Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома, говорится в сообщении публично-правовой компании.

Как отмечается, 6 декабря денежное возмещение получили первые дольщики Саратовской области. В общей сложности на получение компенсации через горячую линию и сайт Фонда записались 824 человека (более 90% участников долевого строительства региона).

Выплату возмещений гражданам будет осуществлять Банк ДОМ.РФ, уполномоченный в сфере жилищного строительства.

"Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий. С момента приема заявления, по закону, на этот процесс отводится не более 10 рабочих дней. Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость ДДУ, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр - равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда Олега Говоруна.

По данным на 6 декабря 2019 года, на выплату возмещения записалось почти 3 тыс. человек из 3 673 пострадавших граждан в семи субъектах РФ. В Ивановской области прием заявлений начнется 9 декабря, в Красноярском крае - 10 декабря. В остальных субъектах, по которым было вынесено решение на первом Наблюдательном совете (Орловская, Пензенская, Ленинградская области и Якутия) прием заявок начнется 16 декабря.

Выплата будет производиться в рублях. Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв.м. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора.

Напомним, 15 ноября Наблюдательным советом Фонда было принято решение по 56 домам, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. В результате будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.