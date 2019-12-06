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Более 100 многоквартирных домов в Волгограде остались без тепла из-за аварии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Коммунальная авария в Ворошиловском районе Волгограда стала причиной отключения отопления в ряде многоквартирных домов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии в пятницу.

"Сегодня вечером произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 500 мм, обеспечивающей теплом ряд многоквартирных домов в Ворошиловском районе. 180 многоквартирных домов в зоне отключения остаются с теплом. В ряд домов подача ресурса приостановлена на время проведения ремонтных работ", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщил агентству информированный источник, в результате коммунальной аварии без тепла остались более 100 многокваритирных домов, в которых проживают порядка 12 тыс. человек.

Температура воздуха в Волгограде сейчас держится около нуля.

В настоящее время на месте работают специалисты ресурсоснабжающей компании, которые уже определили локацию технологического нарушения. Всего в ликвидации аварии задействованы около 30 человек и 7 единиц спецтехники.

"Специалисты вырезали поврежденный участок тепломагистрали и приступили к сварке. На месте работает тяжелая спецтехника и несколько десятков рабочих. Сразу после восстановления целостности трубопровода начнется наполнение сети водой", - отметил представитель мэрии.

По его словам, магистраль, где произошло повреждение, была сооружена в середине прошлого века и пришла в изношенное состояние.

Реконструкция трубопровода запланирована на 2020 год.

Волгоградская область

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