Поиск

Четверо российских детей вернулись из Сирии домой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Из тюрьмы Дамаска сегодня к маме вернутся две дочки и сын, которых она не видела много лет. Самолёт уже прибыл, все хорошо", - написала Кузнецова в своем личном аккаунте в Facebook.

Еще одна девочка отправится к бабушке, сообщается на официальной странице детского омбудсмена в социальной сети.

Также Уполномоченный сообщила, что в этот раз на территории лагеря Аль-Холь удалось взять материалы для анализа ДНК у 35 детей-сирот.

Ранее, 4 декабря, омбудсмен заявляла о планах по возвращению из Сирии 146 российских детей.

Также Кузнецова сообщала, что всего в Россию на тот момент были возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и четыре ребенка из Сирии. В основном они находились в этих странах в лагерях, тюрьмах, приютах, кто-то - с одним или двумя родителями, участвовавшими в боевых действиях, у кого-то родители погибли.

Сирия

Новости

ВТБ заявил о продаже бизнес-джетов в 2017 году в ответ на заявления ФБК

ВТБ заявил о продаже бизнес-джетов в 2017 году в ответ на заявления ФБК

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Двух фигурантов "дела 27 июля" отправили в колонию, еще одного осудили условно

Двух фигурантов "дела 27 июля" отправили в колонию, еще одного осудили условно

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Осужденный условно студент Жуков устроился на работу в "Новую газету"

Осужденный условно студент Жуков устроился на работу в "Новую газету"

Лавров назвал слухами разговоры о российском "шпионском гнезде" во Франции

Медведев опроверг заявление Лукашенко об "антибелорусских элементах" в России

Медведев опроверг заявление Лукашенко об "антибелорусских элементах" в России

Два грузовика с санкционными грушами "заблудились" в брянских лесах

Два грузовика с санкционными грушами "заблудились" в брянских лесах

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

Военные РФ провели эксперимент по отделению спутника от космической платформы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');