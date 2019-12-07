Четверо российских детей вернулись из Сирии домой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Из тюрьмы Дамаска сегодня к маме вернутся две дочки и сын, которых она не видела много лет. Самолёт уже прибыл, все хорошо", - написала Кузнецова в своем личном аккаунте в Facebook.

Еще одна девочка отправится к бабушке, сообщается на официальной странице детского омбудсмена в социальной сети.

Также Уполномоченный сообщила, что в этот раз на территории лагеря Аль-Холь удалось взять материалы для анализа ДНК у 35 детей-сирот.

Ранее, 4 декабря, омбудсмен заявляла о планах по возвращению из Сирии 146 российских детей.

Также Кузнецова сообщала, что всего в Россию на тот момент были возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и четыре ребенка из Сирии. В основном они находились в этих странах в лагерях, тюрьмах, приютах, кто-то - с одним или двумя родителями, участвовавшими в боевых действиях, у кого-то родители погибли.