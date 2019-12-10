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Полиция задержала стрелявшего из "травмата" у вокзала в Новокузнецке

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники линейного отдела МВД России на месте происшествия задержали 39-летнего новосибирца, выстрелившего из травматического пистолета в мужчину на привокзальной площади в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

"По предварительным данным, конфликт между задержанным и его оппонентом, 35-летним жителем Новосибирска, произошел на почве неприязненных отношений и ревности", - говорится в сообщении.

Получивший касательное ранение головы потерпевший был доставлен в больницу, после осмотра врачей ему назначено амбулаторное лечение.

Кузбасс

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