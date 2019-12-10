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Более 46 кг наркотиков найдено у подмосковного дилера

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 кг запрещенных веществ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в одном из садовых некоммерческих товариществ задержан житель Рязанской области, подозреваемый в сбыте наркотических средств", - сказала Волк.

Она пояснила, что при досмотре у мужчины был изъят сверток с метилэфердроном. После подозреваемый указал полиции места, где сделал тайник-закладку с наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

"Также в Подмосковье на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов в лесных массивах обнаружены тайники-закладки, в которых находилось более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 килограммов метилэфедрона", - сообщила официальный представитель.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подмосковье

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