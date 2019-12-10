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Два брата получили по 18 лет за изнасилование и жестокое убийство девушки в Калуге

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Калужский областной суд признал братьев Евгения и Владимира Татаринцевых виновными в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк, сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Ночью 16 июля 2014 года они в лесополосе у торговых павильонов на окраине города Калуги в районе улицы Звёздной напали на 18-летнюю девушку и изнасиловали. После этого они задушили Яну. Тело девушки фигуранты вывезли в автомобиле в близлежащий лесной массив и сожгли.

На месте преступления были обнаружены биологические следы. Спустя четыре года после проверки 11 тыс. человек было обнаружено, что следы принадлежат Евгению Татаринцеву. Но свою вину он не признал. Дело было передано в центральный аппарат СКР. После этого были проведены несколько экспертиз и на удавке нашли следы другого брата - Владимира Татаринцева. Родственники сознались в преступлении. Убийство и изнасилование они совершили с еще одним мужчиной.

"Согласно их показаниям, с последним они встретились незадолго до совершения преступления и совместно распивали спиртное. Уголовное дело в отношении соучастника Татаринцевых выделено в отдельное производство, и его расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Братьев признали виновными по пункту "а" части 2 статьи 131, пунктам "ж, к" части 2 статьи 105 УК РФ (изнасилование, убийство). Каждый из них приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщалось ранее, 18-летняя Яна Болтынюк пропала 16 июля 2014 года в калужском микрорайоне Баконур, где она проживала. На девушку напали, когда она возвращалась ночью домой. После нескольких дней поисков волонтеры обнаружили ее обожженное тело в лесу между деревней Горенское и поселком Муратовский щебзавод.

Калуга

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