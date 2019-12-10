В России перестанет выходить журнал Men's Health

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российская версия Men's Health перестанет выходить в свет, сообщило интернет-издание The Blueprint со ссылкой на источники в редакции журнала и на письмо главного редактора Максима Семеляка для последнего выпуска.

Январский номер журнала появится 23 декабря.

Между тем Семеляк подтвердил информацию в беседе с газетой "Коммерсантъ", уточнив, что российская версия журнала закрывается по экономическим причинам.

Российская версия мужского глянцевого журнала Men's Health выходила с 1998 года. Как отмечает "Ъ", издателем журнала является ООО "Ясно Паблишинг", которое принадлежит Яне Мозель-Кудрявцевой - супруге владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.