Поиск

Прокуратура проверит жалобу студента из Африки на недопуск в ночные клубы Ставрополя

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставропольского края установит причины недопуска студента из Анголы в развлекательные заведения в краевом центре, сообщает надзорное ведомство.

Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что студент из Африки Эжидиу Нанга, который уже пять лет учится в Ставрополе, пожаловался на то, что его без объяснения причин не пускают в развлекательные заведения города.

"Меня не пускали, да. Много раз. Когда мы спрашивали, почему, отвечали - мы пускаем, кого хотим. А еще в одном ночном клубе объясняют по-разному - один раз сказали, у вас нет паспорта РФ, в другой раз сказали - мы получили приказ вас не пускать", - цитирует слова Нанги местный телеканал "Своё ТВ".

В этой связи начата проверка. "Прокуратурой Ставропольского края начата проверка фактов (изложенных в публикациях СМИ - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ставрополь Ангола

Новости

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Лавров сообщил об угрозах Уилана просверлить сотрудникам ФСИН голову дрелью

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Бизнесмена арестовали за растрату 178 млн руб. при строительстве метро в Петербурге

Убийство сотрудника СКР в Москве

Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Цена на рожь в РФ резко взлетела

Цена на рожь в РФ резко взлетела

Путин назвал захват заложников в Беслане в 2004 году личной болью

Путин призвал "аккуратно" отказываться от использования пластика в России

В России перестанет выходить журнал Men's Health

В России перестанет выходить журнал Men’s Health
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');