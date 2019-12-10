Прокуратура проверит жалобу студента из Африки на недопуск в ночные клубы Ставрополя

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставропольского края установит причины недопуска студента из Анголы в развлекательные заведения в краевом центре, сообщает надзорное ведомство.

Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что студент из Африки Эжидиу Нанга, который уже пять лет учится в Ставрополе, пожаловался на то, что его без объяснения причин не пускают в развлекательные заведения города.

"Меня не пускали, да. Много раз. Когда мы спрашивали, почему, отвечали - мы пускаем, кого хотим. А еще в одном ночном клубе объясняют по-разному - один раз сказали, у вас нет паспорта РФ, в другой раз сказали - мы получили приказ вас не пускать", - цитирует слова Нанги местный телеканал "Своё ТВ".

В этой связи начата проверка. "Прокуратурой Ставропольского края начата проверка фактов (изложенных в публикациях СМИ - ИФ)", - говорится в сообщении.