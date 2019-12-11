Москалькова предложила признавать человека потерпевшим сразу при возбуждении дела

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает нужным внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы потерпевшему давали соответствующий статус сразу при возбуждении уголовного дела.

"Во многом нарушения на стадии возбуждения уголовного дела обусловлены неурегулированностью или недостаточной урегулированностью правового статуса пострадавших от преступления. Решение о признании потерпевшим должно приниматься незамедлительно, с момента возбуждения уголовного дела и оформляться соответствующим постановлением. Нет постановления - нет комплекса защитных прав", - сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных в среду.

Она считает, что "эту обязанность должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, важно закрепить в УПК".

По словам омбудсмена, одна из самых главных проблем при защите потерпевших - соблюдение законности при возбуждении уголовного дела. Она отметила, что число нарушений при регистрации сообщений о преступлениях превысило три миллиона. "Прокурорами отменено в прошлом году 1,6 миллионов постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщила Москалькова.

Она заявила, что во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с региональными уполномоченными вопрос, касающийся этой проблемы, был задан главе государства. "Он даст поручение разобраться в ситуации, провести более тщательный мониторинг, создать группу выработки предложений по внесению изменений законодательство", - сказала Москалькова.

Она рассказала, что, согласно результатам соцопроса, число россиян, против которых ежегодно совершаются противоправные действия, достигает 6 млн человек. Известно, что в опросе приняли участие 16 тысяч человек, однако Москалькова не уточнила, кто и когда его проводил.

Вместе с тем, по данным официальной статистики, в прошлом году количество лиц, признанных потерпевшим на стадии уголовного дела, составило 1,5 млн человек.