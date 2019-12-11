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Матвиенко привела доказательства неправоты Обамы, сравнившего Россию с Эболой

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия доказала, что экс-президент США Барак Обама был неправ, назвав нашу страну одной из мировых угроз наряду с лихорадкой Эбола и терроризмом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В своё время президент США Барак Обама назвал основными мировыми угрозами вирус Эбола, Россию и международный терроризм. Именно в такой последовательности. Так вот основным доказательством того, что Россия не только не является угрозой, но и наоборот делает современный мир стабильным и безопасным, является то, что именно наша страна разгромила основные силы террористов в Сирии и именно наши новосибирские ученые изобрели вакцину против лихорадки Эбола", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

Этой темы она коснулась во время обсуждения вопросов развития Новосибирской области. Среди достижений региона Матвиенко назвала старт массового производства вакцины против лихорадки Эбола, разработанной специалистами новосибирского вирусологического центра "Вектор".

В 2014 году Обама на 69-й сессии Генассамблеи ООН, перечисляя угрозы международному миру и безопасности, назвал на первом месте лихорадку, вызванную вирусом Эболы, на втором - российскую агрессию в Европе, на третьем - действия "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) и прочих террористов на Ближнем Востоке. На саммите G20 в Брисбене в 2014 году Обама также заявил, что США возглавляют усилия мирового сообщества в противостоянии лихорадке Эбола и угрожающей миру "российской агрессии на Украине".

Валентина Матвиенко Совет Федерации Барак Обама США Эбола

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