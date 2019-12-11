Умерла основатель и автор советской передачи "Радионяня" Елена Лебедева

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На 92-м году жизни умерла основатель и автор советской детской передачи "Радионяня" Елена Лебедева, сообщается в среду на сайте российской версии журнала Esquire.

По данным издания, Лебедевой не стало 10 декабря. Похороны пройдут в субботу, 14 декабря, на Ваганьковском кладбище.

Образовательная передача "Радионяня" для учеников младших классов школы выходила на Всесоюзном радио в 1970-1980-х годах. Ее ведущими были сама Лебедева, а также актеры и режиссеры Александр Левенбук и Николай Литвинов и артист эстрады Александр Лившиц. Передача прекратила существование после смерти Литвинова в 1987 году.