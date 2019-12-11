Открытый огонь потушили на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге

Фото: МЧС/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные в Екатеринбурге справились с огнем на Уральском заводе лакокрасочных изделий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано в 15:51 местного времени (13:51 по Москве)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории завода горит ангар с готовой продукцией. В 14:02 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

При пожаре пострадал один человек, по предварительным данным, это работник предприятия. С термическими ожогами его доставили в больницу.

Производственные цеха Уральского лакокрасочного завода находятся на окраине города.