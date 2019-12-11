Поиск

Открытый огонь потушили на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге

Открытый огонь потушили на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге
Фото: МЧС/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные в Екатеринбурге справились с огнем на Уральском заводе лакокрасочных изделий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано в 15:51 местного времени (13:51 по Москве)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории завода горит ангар с готовой продукцией. В 14:02 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

При пожаре пострадал один человек, по предварительным данным, это работник предприятия. С термическими ожогами его доставили в больницу.

Производственные цеха Уральского лакокрасочного завода находятся на окраине города.

Екатеринбург

Новости

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений вокруг его звания Героя России

Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов за нарушения

Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов за нарушения

В Кремле прокомментировали показ "Слуги народа" после встречи Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали показ "Слуги народа" после встречи Путина и Зеленского

Две трети россиян не ждут протестов в своем регионе в ближайшее время

Две трети россиян не ждут протестов в своем регионе в ближайшее время

В Кремле не увидели причин для недоверия к "Первому каналу" из-за фейка о сбитом "Боинге"

ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", готовившего взрыв в Мурманске

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о "деле Голунова" на заседании СПЧ

Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о "деле Голунова" на заседании СПЧ

Задержан бывший мэр Челябинска Тефтелев

Ракета "Союз" стартовала с Плесецка с навигационным спутником "ГЛОНАСС-М"

Ракета "Союз" стартовала с Плесецка с навигационным спутником "ГЛОНАСС-М"

Юрий Чайка постановил закрыть одно из дел против двоих бизнесменов из "списка Титова"

Юрий Чайка постановил закрыть одно из дел против двоих бизнесменов из "списка Титова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');