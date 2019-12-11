Путин предложил отметить юбилей 9 мая на высоком уровне, достойном победителей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить повторения таких трагедий, как Великая Отечественная война, и призвал создать все условия, чтобы достойно отпраздновать 75-летие Победы.

"Мы должны сделать все для того, чтобы были созданы условия, которые бы не позволили ничего повторить в будущем подобного. А для этого, конечно, прежде всего нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим. Нужно подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов, нужно сделать это таким мероприятием, которое бы осталось в памяти многих людей, молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в тоже время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны", - сказал Путин в ходе заседания российского организационного комитета "Победа" в Кремле в среду.

Он отметил, что России "есть чем гордиться, нам есть что сохранять и нам есть куда и с чем идти дальше на основе этой памяти и того, что нам досталось в наследство от наших предков".

"Давайте сосредоточим внимание на всех задачах, о которых мы сегодня говорили и проведем этот праздник на самом высоком уровне, достойном тех, кто эту победу добыл в сложных тяжёлых испытаниях войны", - добавил президент.