Экс-глава астраханского Минэкономразвития осужден на 6 лет за превышение полномочий

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани признал бывшего и.о. министра экономического развития региона Алексея Попова виновным в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в областном следственном управлении СКР в четверг.

"Бывший руководитель Минэкономразвития Астраханской области Попов признан виновным по части 2 статьи 201, части 1 статьи 303 УК РФ (злоупотребление полномочиями, фальсификация доказательств по гражданскому делу). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на момент совершения преступления Попов работал конкурсным управляющим организации.

"С 2015 по 2017 годы Попов реализовывал имущество фирмы стоимостью свыше 114,5 млн рублей в пользу своего близкого друга по заниженной цене в размере 12 млн рублей. Попов организовал торги по реализации имущества с нарушениями и обеспечил победу своего друга", - сказал представитель управления.

Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде, куда Попов представлял в качестве доказательств фальсифицированные документы.

В результате действий Попова организации причинен ущерб в размере свыше 114,5 млн рублей, что не позволило компании в полном объеме удовлетворить требования конкурсных кредиторов по обязательствам и привело к тяжким последствиям.

Информированный источник уточнил агентству, что друг, в интересах которого действовал Попов, - бывший зампредседателя правительства региона - министр строительства и ЖКХ региона Василий Корнильев, в отношении которого возбужден ряд уголовных дел.

В СУ СКР также сообщили, что в рамках расследования уголовного дела выявлен аналогичный факт злоупотребления полномочиями Поповым на должности конкурсного управляющего при продаже имущества ОАО "Астраханские водопроводы" за 1,6 млн рублей, при этом фактическая стоимость имущества составляла более 8,4 млн рублей.

Этот факт выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

Попов занимал пост и.о. министра экономического развития области с ноября 2017 года. В октябре 2018 года врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов отправил его в отставку.