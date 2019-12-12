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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Бывшего мэра Челябинска Тефтелева арестовали по обвинению в получении взятки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска в четверг отправил под арест на два месяца, до 11 февраля, обвиняемого в получении крупной взятки бывшего главу администрации Челябинска Евгения Тефтелева, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Обвиняемый и адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией, в том числе домашний арест и залог.

Защита бывшего главы администрации Челябинска Евгения Тефтелева собирается обжаловать решение о его аресте. "Нас не устраивает решение, безусловно, мы будем его обжаловать. У нас была такая предварительная договоренность", - сказала адвокат Тефтелева Анастасия Татарченко журналистам.

Она добавила, что главный аргумент защиты - состояние здоровья обвиняемого, а также тот факт, что он уже не является муниципальным служащим.

В суде уточнялось, что в настоящее время экс-чиновник является безработным. 20 ноября городская дума приняла досрочную отставку Тефтелева с должности главы администрации Челябинска.

Адвокат также отметила, что они ознакомились с обвинением, но не стала уточнять его подробности, сославшись на тайну следствия.

Тефтелев был задержан 11 декабря.

Бывшему главе города предъявлено обвинение по пунктам "а,в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Он частично признал вину.

Согласно данным следствия, соучастником преступления является Евгений Пашков. При бывшем мэре он работал начальником управления капитального строительства. Был уволен с должности в июне этого года новым главой администрации.

Ходатайство об аресте Пашкова суд также рассмотрит в четверг.

По версии следствия, в 2015-2016 годах они получали взятки в размере около 1 млн рублей от представителя строительной компании, которая возводила самую большую в области школу в новом микрорайоне "Парковый". В ее строительство было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн федеральные деньги, остальное - консолидированный бюджет области.

Челябинск Евгений Тефтелев

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