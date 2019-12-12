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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Осужденный за хищение экс-замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

Осужденный за хищение экс-замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры
Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков возглавил Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ в должности исполняющего обязанности.

"С сегодня Михаил Новиков исполняет обязанности руководителя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дирекции в четверг.

Николай Циганов от должности директора освобожден.

Как сообщалось, в июле 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Новикова к 2,5 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Вместе с ним был осужден управляющий директор компании "Балтстрой" Александр Коченов.

Новикову и Коченову вменили мошенническое хищение более 30 млн рублей, выделенных на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Дело рассматривалось в особом порядке, обвиняемые дали признательные показания. После возмещения ущерба Эрмитаж отказался от гражданского иска к фигурантам.

Минкультуры Эрмитаж Михаил Новиков

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