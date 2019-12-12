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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Медведев назначил Волошина координатором экспертного совета при правительстве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экс-глава президентской администрации Александр Волошин стал координатором экспертного совета при правительстве РФ.

Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева от 10 декабря (опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов) утвержден состав президиума экспертного совета. Помимо Волошина, в нем сразу три бывших председателя российского правительства - Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, и бывший премьер Армении Карен Карапетян (в распоряжении он обозначен как советник предправления Газпромбанка, он также входит в совет директоров российской "Зарубежнефти").

В президиум вошли и представители научных кругов: ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономфака МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Также в состав президиума включены глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБа Игорь Шувалов и президент РСПП Александр Шохин.

Президиум экспертного совета - новый орган, он введен постановлением правительства от 31 октября. Всего в нем 15 человек. Это постоянно действующий орган. Он определяет основные направления деятельности Экспертного совета и формирует его позицию по стратегическим вопросам, относящимся к полномочиям правительства. Координатор готовит заседания президиума, взаимодействует с аппаратом правительства.

Александр Волошин Дмитрий Медведев

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