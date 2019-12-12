Сын умершего в СИЗО бизнесмена Пшеничного заочно арестован за хищение при разработке подлодки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга санкционировал заключение под стражу Дениса Пшеничного, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг, мужчина арестован заочно, с 6 декабря он находится в международном розыске.

Дело в отношении Пшеничного, квалифицируемое по признакам статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбуждено в декабре 2017 года по факту хищения 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636.3 "Варшавянка", следует из сообщения.

По данным СМИ, фигурант является сыном погибшего в изоляторе бизнесмена Валерия Пшеничного.

Как сообщалось, 12 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ, в качестве подозреваемых задержали заместителя главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова и генерального директора компании АО "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного.

Фигурантам вменилось хищение не менее 100 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа по проектированию подводной лодки "Варшавянка".

Емельченков заключен под стражу. Пшеничный также был арестован, однако позже его нашли мертвым в следственном изоляторе в Петербурге. Адвокат погибшего Лариса Фон-Арев сообщала о наличии оснований полагать, что смерть коммерсанта имеет насильственный характер.

28 февраля по данному делу был арестован бывший главный инженер "Адмиралтейских верфей" Владимир Байков. Также в списке фигурантов появилось имя бывшего гендиректора АО "НовИТ ПРО" Андрея Петрова. Им предъявили обвинение в хищении 33 млн рублей при исполнении госконтракта с Минобороны РФ по разработке трехмерной модели подлодки проекта 677 "Лада" и созданию структурной связи между трехмерной моделью и ремонтной документацией.

В мае 2019 года сообщалось о возбуждении в Петербурге нового дела о легализации 77,5 млн рублей, незаконно полученных в рамках гособоронзаказа, в отношении погибшего в следственном изоляторе Пшеничного и бывшего гендиректора основанной им компании Петрова.

По версии следствия, экс-руководители АО "НовИТ ПРО" Пшеничный и Петров летом 2016 года вместе с неустановленными соучастниками похитили бюджетные средства в размере около 79 млн рублей. Деньги были получены по договору № 134-15 от 25 января 2016 года, заключенному с АО "Адмиралтейские верфи". Данные действия были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Далее фигуранты, по данным следствия, с целью легализации преступно заработанного приобрели от имени АО "НовитПРО" простые дисконтные вексели "Сбербанка" на сумму около 77,5 млн рублей, что квалифицировано как отмывание денег и послужило поводом для возбуждения еще одного дела.