Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соответствующие поручения были даны российскому правительству и мэрии столицы, рассказал Песков. Кроме того, по его словам, на совещании обсуждались актуальные социально-экономические вопросы в России.

"Президент также проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в "нормандском формате" и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - добавил пресс-секретарь.

В свою очередь, пресс-служба Кремля передает, что Путин на совещании Совбеза назвал Лужкова "крепким хозяйственником". Кроме того, экс-мэр был, по словам президента, "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".

"(Лужков - ИФ) очень много сделал для развития столицы России в самое сложное для страны время. Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал", - отметил глава государства.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.

Прощание с бывшим столичным градоначальником состоялось в четверг в храме Христа Спасителя. Обряд отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На церемонию прощания приехал российский лидер, он возложил к гробу букет красных роз, выразил соболезнования родным Лужкова - его жене Елене Батуриной и их дочерям.