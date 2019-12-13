Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили изданию в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7-8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов", - говорится в публикации.

В числе невыездных в ноябре значились 1,42 млн должников только по алиментам. В ФССП газете пояснили, что сегодня ведомство ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.

При этом в территориальных органах ФССП также находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 млн - по услугам ЖКХ, отмечается в статье.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) изданию назвали число потенциально невыездных должников по кредитам - порядка 7-8 млн человек. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка - 90 дней, заявил представитель НАПКА Павел Михмель.

По имеющимся у газеты данным, наибольшее число неплательщиков алиментов проживает в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались жители Москвы и Подмосковья. Большая часть должников по оплате ЖКХ проживает в Пермском крае. Расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях, уточняет издание.

В общей сложности в 2019 году приставы взыскали 104,2 млрд рублей, из них по алиментным задолженностям - 8,1 млрд рублей, пишут "Известия".