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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Алтайском крае

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после гибели шести человек при пожаре в частном доме в селе Глубокое, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"По данным следствия, рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых - дети", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные тушат возгорание. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожара, а также личности погибших.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Алтайский край

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