В замерзшей реке Саратовской области нашли труп младенца

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Тело младенца найдено в реке Еруслан в городе Красный Кут Саратовской области, сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

По данным следствия, 30 ноября дети заметили в реке тело ребенка, вмёрзшее в ледяное покрытие водоема. Они позвали на помощь мужчину, который извлек тело новорожденной девочки. Погибший ребенок длительное время находился в воде.

В настоящее время следователи вместе с полицией разыскивают мать погибшего ребенка. По предварительной версии, мать сама оставила ребенка на льду реки.