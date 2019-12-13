Директор WWF России Честин ушел в отставку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин покинул свою должность, новый директор организации будет выбран на конкурсной основе в январе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе WWF.

Там уточнили, что Честин оставляет пост по состоянию здоровья и становится президентом фонда.

Конкурс на замещение должности директора WWF России будет объявлен 9 января.

Игорь Честин возглавил по конкурсу российское представительство WWF в 1996 году.