ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России задержала в Москве пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
По данным ведомства, два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии планировали теракты.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.
В ходе обыска у подозреваемых "изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров МТО". Кроме этого, был обнаружен принадлежащий задержанным схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
В спецслужбе не привели информации о личностях задержанных, дате их задержания и каких-либо других подробностей.