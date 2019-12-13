ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России задержала в Москве пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

По данным ведомства, два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии планировали теракты.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

В ходе обыска у подозреваемых "изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров МТО". Кроме этого, был обнаружен принадлежащий задержанным схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В спецслужбе не привели информации о личностях задержанных, дате их задержания и каких-либо других подробностей.