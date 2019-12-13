Водитель и фельдшер скорой погибли в столкновении с грузовиком в Иркутской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Большегруз и машина скорой помощи в пятницу столкнулись на 71-м километре федеральной трассы "Байкал" в Иркутской области.

"Погибли два человека - 57-летний водитель скорой помощи и 54-летняя женщина-фельдшер", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Собеседник отметил, что скорая двигалась без пациента по трассе в сторону города Слюдянка. В кабине находились водитель и фельдшер.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика Volvo не пострадал. Известно, что он вез мясо из Слюдянки в Иркутск.

Сотрудник пресс-службы отметил, что на месте аварии неблагоприятные погодные условия - из-за оттепели растаял снег. По его словам, возможно, один из водителей автомобилей не справился с управлением.

По факту аварии на Култукском тракте (участок трассы в горной местности - ИФ) следственным отделом по расследованию ДТП Главного следственного управления Главка МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей).