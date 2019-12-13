Поиск

Два сухогруза сели на мель в Ростовской области из-за снижения уровня воды в реке Дон

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Два груженных пшеницей сухогруза в портах "Азов" и "Ростов-на-Дону" сели на мель при отходе от причала из-за сгона воды в реке Дон (Ростовская область).

"Оба судна сели на мель при отходе от причала. Попытки снять их с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды, сейчас это делать небезопасно", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Росморречфлота.

Он отметил, что в порту Ростова-на-Дону на мель сел сухогруз "Николай Кузнецов" под флагом Панамы. Это произошло около 02:20 в пятницу. В азовском порту около 00:30 пятницы сел на мель сухогруз "Volga 4007" под флагом островов Кука.

Собеседник агентства отметил, что в результате инцидентов разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что теплоход под флагом островов Кука с 5 тыс. тонн пшеницы сел на мель в порту "Азов". Попытки снять его с мели были безуспешными.

Ростовская область Дон

Новости
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего офицера на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего офицера на "Адмирале Кузнецове"

ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Песков посоветовал Зеленскому пожимать Путину руку, не вспоминая о Крыме

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

В Кремле назвали "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');