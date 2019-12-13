Два сухогруза сели на мель в Ростовской области из-за снижения уровня воды в реке Дон

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Два груженных пшеницей сухогруза в портах "Азов" и "Ростов-на-Дону" сели на мель при отходе от причала из-за сгона воды в реке Дон (Ростовская область).

"Оба судна сели на мель при отходе от причала. Попытки снять их с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды, сейчас это делать небезопасно", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Росморречфлота.

Он отметил, что в порту Ростова-на-Дону на мель сел сухогруз "Николай Кузнецов" под флагом Панамы. Это произошло около 02:20 в пятницу. В азовском порту около 00:30 пятницы сел на мель сухогруз "Volga 4007" под флагом островов Кука.

Собеседник агентства отметил, что в результате инцидентов разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что теплоход под флагом островов Кука с 5 тыс. тонн пшеницы сел на мель в порту "Азов". Попытки снять его с мели были безуспешными.