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ФСИН пресекла поставки поддельного молока заключенным в десяти регионах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний выявила фальсификат и пресекла поставки молока с растительными жирами в колонии и СИЗО в десяти регионах, сообщило пресс-бюро ведомства.

В пенитенциарные учреждения под видом натурального поступило ультрапастеризованное молоко с наличием сухого молока и компонентами растительного происхождения. Продукты изымают и заменяют, сказали во ФСИН и возложили вину за подмену на недобросовестных поставщиков и производителей.

"Само по себе молоко безопасно, однако его закупали для нужд учреждений как натуральное коровье молоко, а в итоге в его составе оказались сухое молоко, растительные масла и жиры на растительной основе, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза на молоко питьевое", - говорится в пресс-релизе.

Сначала в нарушении уличили одного производителя, затем прошли проверки его компании и других поставщиков. Многие поставщики уже согласились заменить молоко, отметили во ФСИН.

ФСИН

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