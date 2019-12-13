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Госдума учредит собственную медаль

Эту награду будут присуждать только пяти лауреатам в год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума решила учредить собственную медаль и присуждать ее россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламнетаризма или иностранцам - за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество. Проект постановления о медали опубликован в базе палаты.

На лицевой стороне медали будет выбито рельефное изображение современного здания Госдумы. На реверсе - изображение Таврического дворца, в котором Дума заседала в 1906 году, следует из документов. Медаль диаметром 32 миллиметра будут делать из медно-никелевого сплава.

Получать ее смогут не более пяти человек в год. Постановление предусматривает, что представить к этой награде будет нельзя россиян, являющихся депутатами Госдумы, региональных или местных собраний, а также сенаторами Совета Федерации.

Ходатайство о награждении может инициировать спикер Госдумы, думская фракция или комитет. Вручать медали предполагается раз в год в канун Дня российского парламентаризма 27 апреля.

Средства на исполнение постановления предлагается брать из денег, выделяемых на содержание Думы.

Госдума

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