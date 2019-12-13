Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Учитель школы №1 в городе Шахты (Ростовская область) получил выговор и отстранен от руководства классом из-за оскорбления ученика после встречи школьников с депутатом регионального Заксобрания. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Ростовской области.

"По данному факту прошла служебная проверка. Он (учитель - ИФ) снят с должности классного руководителя и получил выговор. Проведено собрание вместе с детьми и родителями, где учитель извинился за свое поведение", - сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел после урока, посвященного Дню Конституции РФ, на который была приглашена председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Как рассказала агентству "Интерфакс" сама Стенякина, ученик в ходе урока сообщил о том, что намерен вступить в КПРФ. В свою очередь, депутат похвалила одиннадцатиклассника за четкую позицию и то, что он не боится ее озвучивать.

"Тот самый ученик, о котором идет речь, Даниил, проявлял активность, он хорошо выступал и интересно излагал мысли. Также он подарил мне от класса цветы. Я увидела у него значок с Лениным и поинтересовалась, почему он его носит. Даниил сказал, что вступит в КПРФ по достижении 18 лет", - рассказала Стенякина.

Позже, по словам парламентария, один из учеников обратил внимание на то, что Екатерина представляет фракцию "Единая Россия", на что Даниил "в шутку отметил, что мы будем по разные стороны баррикад". Депутат подчеркнула, что, по ее мнению, школьник не сделал ничего плохого.

По данным местных СМИ, во время следующего урока (посвященного свободе слова), проводимого уже другим учителем, классный руководитель Даниила ворвался в класс и начал его оскорблять из-за шутки юноши в адрес Стенякиной, потребовав от мальчика забрать документы из школы.

В интернет попала аудиозапись ругани и оскорблений в адрес старшеклассника. На записи можно расслышать следующее: "Ты, ..., идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина - ИФ) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. Это человек, который реально помогает и не забывает. А ты начал ... нести: "Мы с Вами идеологические враги"… Ты просто придурок! ... Тебя, козел, надо на учет ставить… Или ты, ... тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем".

Учитель уже принес публичные извинения родителям и ученикам, а также опубликовал видеообращение, где еще раз извинился перед Даниилом и его родителями, выразив желание извиниться перед ними уже при личной встрече.

"Но при этом я хочу, чтобы вы все обратили внимание на тех людей, которые раздувают всю эту неприятную историю, неприятную, но довольно стандартную, до какого-то уровня всероссийского пожара, какие интересы они преследуют и чего они от этого хотят", - сказал бывший классный руководитель.

Как сообщают СМИ, этот педагог в 2014 году получил звание "Учитель года".