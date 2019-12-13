Шестеро детей пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Пензенской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Школьный автобус столкнулся с автомобилем "ГАЗ" в Бессоновском районе Пензенской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УГИБДД региона в пятницу.

Авария произошла в 14:50 на седьмом километре автодороги Чемодановка-Васильевка.

"В результате происшествия пассажиры "ГАЗа" - женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2009, 2010, 2007, 2008 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Водитель "ГАЗа" также был доставлен в больницу и отпущен после оказания медпомощи.

На фотографиях, предоставленных УГИБДД, видно, что в аварию попал школьный автобус.

В свою очередь в прокуратуре Пензенской области агентству "Интерфакс" уточнили, что к медикам также обратилась еще одна школьница 2008 года рождения, находившаяся в микроавтобусе.

Таким образом, всего в аварии пострадали шесть детей.

В то же время на сайте надзорного ведомства сообщается, что по факту происшествия проводится проверка.

"В ходе ее проведения будет дана оценка исполнению обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также проверена законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при перевозке пассажиров", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь СУ СКР региона сообщает о начале доследственной проверки по факту ДТП.

"Все пострадавшие с места ДТП были доставлены в детскую клиническую больницу имени Филатова, где им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализирован один ребенок", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.