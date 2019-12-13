Мединский заявил, что Минкультуры перестало быть "министерством Большого театра"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Внимание министерства культуры РФ в последние годы обращено на развитие регионов, а не крупных столичных учреждений, Минкультуры перестало быть "министерством Большого театра", заявил глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы ощущаем свою ответственность в целом за культурную политику в стране, и мы от этого не отказываемся. Ведь гораздо приятнее быть министерством Большого и Мариинского театра, заниматься их финансированием, содержанием, заботиться о балете... Там красивые люди, большие деньги, все в хорошем настроении, и ведь долгие годы Минкультуры этим и попрекали. Нас так и называли "министерство Большого театра. Потому что все свои усилия, политику оно концентрировало на ведущих, лидерских учреждениях культуры. Последние семь лет мы не "министерство Большого театра", - заявил Мединский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что в нацпроекте "Культура" 95% бюджетных денег направлено на развитие регионов, а именно на строительство культурных центров, кинотеатров, театров, а также на их ремонт и реставрацию.

"Мы давно уже не только декларируем себя как министерство, отвечающее за культурную политику в стране в целом, несмотря на то, что мы не центр принятия решений, но мы стремимся работать с регионами. Мы ведь даем гранты и стандарты. И таким образом появляются сотни новых центров культурного развития в малых городах и селах", - сказал министр.

Говоря о критике в адрес Минкультуры РФ в связи с поддержкой проектов, Мединский отметил, что "мы, наверное, пытаемся делать лишнюю работу, но мы чувствуем ответственность за это, а критика... Чем больше работаешь, тем больше тебя критикуют, это нормально".