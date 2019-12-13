На двух детей упала наледь с крыши школы в Мурманской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Заполярном (Печенгский район, Мурманская область) в пятницу днем с крыши школы №9 на двух детей упала наледь, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пострадавшие девочки 2011 года рождения. Характер полученных травм и их тяжесть в прокуратуре не раскрывают.

По данному факту прокуратура направила в следственный отдел СКР по Заполярному материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц школы №9.

Ранее в следственном управлении СКР сообщили, что наледь сошла на одну девочку 2011 года рождения, и по данному факту была начата проверка.

Как пояснил "Интерфаксу" источник в экстренных структурах, вторая девочка получила более легкие травмы и обратилась за медицинской помощью позднее. По его словам, сейчас обе девочки госпитализированы.