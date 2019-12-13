В Калуге выстрелили в маршрутку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный выстрелил, предположительно, из пневматики, в салон маршрутки, ехавшей по улице Телевизионной в центре Калуги в пятницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации полиции, выстрел был один. Микроавтобус двигался по 80-му маршруту. В его салоне было четыре пассажира.

"Граждане не пострадали. В салоне автомобиля пробито стекло", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки, полицейские разыскивают стрелявшего.