Поиск

"Инвитро" начнет использовать технологию распознавания лиц

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский медицинский холдинг "Инвитро" начал внедрять систему автоматического распознавания лиц, следует из сообщения пресс-службы компании.

Новая технология Face detection правильно идентифицирует клиента в 98% случаев, находит его медкарту и передает информацию на ресепшн.

В ответ на запрос "Интерфакса" о том, могут ли данные пациентов быть переданы правоохранительным органам, в "Инвитро" сказали: "Да, в соответствии с законодательством РФ мы обязаны предоставлять данные правоохранительным органам".

Вместе с тем там отметили, что пока таких запросов не поступало.

Также в компании сообщили, что подключение к системе распознавания лиц - добровольное. Пока согласие выразили менее 5% клиентов в Москве и Московской области - около 2000 человек в 10 офисах, где установлена система. Но к концу 2022 года "Инвитро" планирует довести число клиентов, зарегистрированных в системе, до 70%. В течение следующего года она будет внедрена во всех столичных офисах.

В компании уверяют, что система достаточно защищена, персональные данные клиентов передаются только по каналам связи, защищенным шифрованием.

В перспективе технология Face detection будет способна оценивать загруженность медицинских офисов, измерять удовлетворенность клиента, а также отслеживать и оповещать ответственных менеджеров о возникновении спорных ситуаций во время обслуживания, обещают в компании.

Инвитро

Новости

Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой школе в России

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Хасис пообещал "детально разобраться" в конфликте вокруг Nginx, "посмотрев документы"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');