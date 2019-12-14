"Инвитро" начнет использовать технологию распознавания лиц

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский медицинский холдинг "Инвитро" начал внедрять систему автоматического распознавания лиц, следует из сообщения пресс-службы компании.

Новая технология Face detection правильно идентифицирует клиента в 98% случаев, находит его медкарту и передает информацию на ресепшн.

В ответ на запрос "Интерфакса" о том, могут ли данные пациентов быть переданы правоохранительным органам, в "Инвитро" сказали: "Да, в соответствии с законодательством РФ мы обязаны предоставлять данные правоохранительным органам".

Вместе с тем там отметили, что пока таких запросов не поступало.

Также в компании сообщили, что подключение к системе распознавания лиц - добровольное. Пока согласие выразили менее 5% клиентов в Москве и Московской области - около 2000 человек в 10 офисах, где установлена система. Но к концу 2022 года "Инвитро" планирует довести число клиентов, зарегистрированных в системе, до 70%. В течение следующего года она будет внедрена во всех столичных офисах.

В компании уверяют, что система достаточно защищена, персональные данные клиентов передаются только по каналам связи, защищенным шифрованием.

В перспективе технология Face detection будет способна оценивать загруженность медицинских офисов, измерять удовлетворенность клиента, а также отслеживать и оповещать ответственных менеджеров о возникновении спорных ситуаций во время обслуживания, обещают в компании.