Поиск

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов
Фото: Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На текущий момент в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,4 млн должников, заявили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Там опровергли сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян, которые ранее распространили некоторые СМИ.

В ФССП уточнили, что на 1 ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Ранее СМИ утверждали, что число россиян-должников, у которых будут проблемы с пересечением границы, потенциально может превысить 20 млн человек.

В прошлом 2018 году приставы лишили права выезда из страны порядка 7,5 млн должников, это позволило взыскать с них более 72 млрд рублей задолженностей.

Соглашение о сотрудничестве ФССП и Федеральная миграционная служба подписали в конце 2007 года. Оно предполагает, что российские граждане, которые уклоняются от выполнения судебных решений, будут ограничены в возможности выехать за рубеж.

ФССП

Новости

Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой школе в России

Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Хасис пообещал "детально разобраться" в конфликте вокруг Nginx, "посмотрев документы"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');