Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На текущий момент в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,4 млн должников, заявили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Там опровергли сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян, которые ранее распространили некоторые СМИ.

В ФССП уточнили, что на 1 ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Ранее СМИ утверждали, что число россиян-должников, у которых будут проблемы с пересечением границы, потенциально может превысить 20 млн человек.

В прошлом 2018 году приставы лишили права выезда из страны порядка 7,5 млн должников, это позволило взыскать с них более 72 млрд рублей задолженностей.

Соглашение о сотрудничестве ФССП и Федеральная миграционная служба подписали в конце 2007 года. Оно предполагает, что российские граждане, которые уклоняются от выполнения судебных решений, будут ограничены в возможности выехать за рубеж.