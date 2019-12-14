Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Там уточнили, что инцидент произошёл накануне на Софийской улице. Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия. Далее участники "разборок" с места происшествия скрылись, при этом бросив свои автомобили.

Владелец одного из них установлен, он опрошен. По словам мужчины, машиной на постоянной основе пользуется его знакомый азербайджанец 1987 года рождения. В отношении владельца иномарки составлен протокол о мелком хулиганстве, в настоящее время мужчина находится в отделении полиции.