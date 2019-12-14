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В Сингапуре россиянина обвинили в финансовых махинациях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские дипломаты разбираются с ситуацией вокруг гражданина РФ Вадима Корягина, которому, по данным СМИ, в Сингапуре предъявили обвинения в финансовых махинациях.

Как сообщает отмечается в заявлении посольства РФ в Сингапуре, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ, об этой ситуации власти Сингапура российскую сторону не информировали. За консульской поддержкой Корягин в посольство также не обращался.

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившуюся в сингапурской газете The Straits Times информацию о предъявлении россиянину обвинений в финансовых махинациях. В дипмиссии добавили, что посольство в координации с местными правоохранительными органами выясняет обстоятельств произошедшего и гражданство Корягина.

В посольстве добавили, что при необходимости готовы оказать содействие гражданину РФ в рамках полномочий, определенных российским законодательством.

Сингапур

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