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В Ярославской области задержан подросток по подозрению в избиении мальчика помладше

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали в субботу подозреваемого в избиении 13-летнего подростка в городе Тутаев (Ярославская область), сообщает СУ СКР по региону.

Как отмечается в сообщении, задержан 15-летний учащийся одной из школ Тутаева. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сказали в СКР.

Следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщений СМИ об избиении 13-летнего подростка. Дело квалифицировано по п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц).

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой избивают 13-летнего мальчика. Пострадавшему нанесли несколько ударов ногами и руками.

Ярославская область СКР

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