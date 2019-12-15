Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в заказном убийстве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с Управлением ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания в ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу "Интерфакс".

По версии следствия, Швецова, примерно в августе 2012 года, во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым "сделала "заказ" на совершение убийства бывшего мужа её сестры - Александра Леонова, по причине неприязненных отношений, сложившихся на почве развода последнего с её сестрой".

"Впоследствии, 12 сентября 2012 года, Александр Леонов, являвшийся следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК, был убит членами указанной преступной организации в Москве", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве напомнили, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников.

"В результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица", - говорится в сообщении.

По данным СК, к настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, в отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, 7 объявлены в международный розыск, а 7 убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.

"Сам Аслан Гагиев экстрадирован 20 июня 2018 года в РФ из Австрийской Республики и заключен под стражу. В настоящее время он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ", - говорится в пресс-релизе.