Николай Рыбаков избран председателем "Яблока"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков избран председателем партии на съезде в воскресенье ночью.

На пост председателя претендовали помимо Рыбакова действующий лидер партии Эмилия Слабунова, глава псковского отделения Лев Шлосберг, глава ярославского отделения Олег Виноградов, глава московского отделения Сергей Иваненко и член столичного отделения Олег Новиков.

За Рыбакова отдели голоса 69 делегатов съезда, 40 - за Шлосберга, 19 - за Слабунову.

Зампред первым объявил о своих лидерских амбициях. Последние годы Рыбаков руководил кампаниями "Яблока", речь о президентской кампании основателя партии Григория Явлинского, муниципальных выборах и выборах в Мосгордуму, последние два закончились достаточно успешно для Яблока - на муниципальных выборах партия стала второй после "Единой России", на столичных выборах - вернулась в московский парламент.

Согласно уставу "Яблока", председатель выбирается на четыре года и имеет право занимать должность не более двух сроков. Явлинский возглавлял партию с 2002 по 2008 годы, с 2008 по 2015 год пост председателя "Яблока" занимал Сергей Митрохин (сейчас депутат Мосгордумы). В 2015 году партию возглавила депутат карельского заксобрания Эмилия Слабунова.

15 декабря партия также переизберет руководящие органы. При это Григорий Явлиинский выступил с предложением не закрывать съезд, а считать заседание 14-15 декабря 2019 года первым этапом. Второй этап должен пройти не позднее ноября 2020 года. К этому моменту специально сформированная политкомитетом рабочая группа должна подготовить пакет предложений по развитию партии, а также изменений и совершенствований в устав "Яблока".

"Вот такое моё предложение. Поручить политкомитету создать рабочую группу, выработать предложения как те, которые потребуют внесения в устав, и проголосовать съездом для внесения их в устав, и часть предложений, которые просто не требуют внесения в устав. В общем, всю концепцию новой партии подготовить и внести на вторую часть нынешнего нашего съезда", - сказал в своем докладе Явлинский.

"Успешным можно назвать не того деятеля, который просто выводит людей на улицы, и не того, кто выигрывает где-то там места в каких-нибудь собраниях, хотя это всё важно, а того, кто прокладывает дорогу к смене курса. А для этого нужна современная партия", - подчеркнул он.