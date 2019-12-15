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Два человека погибли в Приморье при столкновении автобуса и легковой машины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение легковой машины и рейсового автобуса на трассе в Приморском крае стало причиной гибели двух человек, еще один пострадавший доставлен в больницу, сообщил "Интерфаксу" директор муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергей Семенов.

"На 15 км автодороги Фокино - Дунай в районе поворота на "30 СРЗ" произошло лобовое столкновение Nissan Cube, следовавшего со стороны Дуная, и рейсового № 109 марки Daewoo, который направлялся из Фокино. В этом месте автобус шел на подъем дороги, а иномарка спускалась вниз. Погибла женщина-водитель Nissan 1960 года рождения и пассажир этого автомобиля 1940 года рождения", - отметил Семенов.

Еще один пассажир иномарки был госпитализирован в Фокинскую больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Ограничений по пассажирским перевозкам на данном участке дороги в момент аварии не было.

"К месту аварии приезжали две машины "скорой помощи". Сейчас на месте работают две пожарные машины, полиция. Сейчас полиция временно закрыла дорогу для проезда рейсовых автобусов ", - отметил собеседник агентства.

Семенов уточнил, что для других транспортных средств проезд по дороге Фокино - Дунай открыт.

Приморье

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