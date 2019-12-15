Три многоквартирных дома и три соцобъекта остались без тепла в иркутском селе из-за аварии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение теплоснабжения произошло утром в воскресенье в селе Никольск Иркутской области, сообщило главное управление МЧС по региону.

"Без теплоснабжения оказались три двухэтажных (16-квартирных) жилых дома, три социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

Информация о коммунальной аварии в селе Никольск Иркутского района поступила в 07:55 местного времени (02:55 мск).

На месте работают 12 человек и пять единиц техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Никольске сейчас минус 12 градусов.