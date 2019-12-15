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Умер бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - На 91-м году жизни скончался журналист, публицист, бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев, сообщил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

"Сегодня у меня тяжелый день... Умер мой главный редактор, Ненашев Михаил Федорович, главный редактор "Советской России", он был главой Гостелерадио в очень знаковое время, в очень сложное время нашей жизни", - сказал он на Дне памяти погибших журналистов в Домжуре в воскресенье.

"Я часто думаю о нем и его жизни, - добавил Богданов. - Он не был журналистом по образованию, но он был журналист, относился к работе журналиста, как к некой святыне, как к чему-то такому, что необходимо каждому человеку".

По его словам, Ненашев умер в больнице после двух недель пребывания в коме.

10 ноября Михаилу Ненашеву исполнилось 90 лет.

В советское время он возглавлял редакцию газеты "Советская Россия" (1978 -1986), Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (с 24 февраля 1986 по 16 мая 1989), Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (16 мая 1989 по 14 ноября 1990), Государственный комитет СССР по печати (с 14 ноября 1990 по 1 апреля 1991 года), министерство печати и информации СССР (13 июля по 26 ноября 1991 года).

После этого Ненашев возглавил государственное издательство "Русская книга", заведовал кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова.

Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях.

Михаил Ненашев СССР Гостелерадио

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