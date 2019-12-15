Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту излома правой стойки шасси вертолета Ми-8 при движении по взлетной полосе после посадки 13 декабря в аэропорту Иркутска, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным пресс-службы, на его борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в 15:45 местного времени (10:45 по Москве). Вертолет прибыл регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.