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Группа FESCO решила продать зерновозы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки.

По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.

FESCO решила продать зерновозы, поскольку этот сегмент плохо сказывается на консолидированной отчетности группы, объяснил глава компании. Говоря о влиянии этого бизнеса на EBITDA холдинга, Исурин напомнил, что в 2018 году этот показатель составил около $37 млн, а в 2019 году будет ниже $10 млн. Продажа зерновозов позволит группе частично погасить долг и инвестировать в развитие бизнеса, сказал он.

Продажу зерновозов FESCO обсуждает с подконтрольным ВТБ "Русагротрансом", у которого более 40 000 зерновозов, говорит источник "Интерфакса" на транспортном рынке. В связи с этим для сделки нужно одобрение ФАС, отмечает он. Представитель "Русагротранса" сказал, что компания никогда не комментирует переговоры, а в ФАС сказали, что ничего о сделке не знают.

"Русагротранс" входит в группу РТК, владельцы которой - Константин Засов и Константин Синцов - в августе продали ВТБ 50% плюс 1 акцию железнодорожного холдинга. В последнее время ВТБ также приобрел 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), 33,7% акций "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (51% - у ОЗК), 100% "Новороссийского зернового терминала" (куплен у группы "НМТП" ) и 70% зернового трейдера "Мирогрупп Ресурсы".

У FESCO всего 4198 хопперов-зерновозов (они - у входящих в группу компаний "Трансгрейн" и "Трансгарант"). Из них 1629 вагонов находятся в аренде, 2338 - в лизинге, 231 - собственный.

FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" , ДВМП) - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 000 контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5000. В составе флота холдинга 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.

FESCO Александр Исурин ВТБ Русагротранс ФАС

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