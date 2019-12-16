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Арестован житель Нижегородской области, пытавшийся зарезать дочь, отца и мать

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области арестовал местного жителя, который пытался убить троих членов своей семьи, в том числе ребенка, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в понедельник.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина арестован на два месяца.

Как сообщалось, в ночь на 13 декабря в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района мужчина без всякой причины нанес удары ножом "своей десятилетней дочери, а затем - 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления".

Пострадавших доставили в больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое. Подозреваемого задержали утром 13 декабря в Нижнем Новгороде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. " а" и " в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего). В ходе расследования мужчине будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его вменяемости, отмечает следствие.

Нижегородская область СКР

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