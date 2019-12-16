Экипажу рейса Минводы-Новосибирск пришлось привязать буйного пассажира к креслу скотчем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экипажу самолета, прилетевшего в Новосибирск из Минеральных вод, пришлось "зафиксировать в кресле" неадекватного пассажира и затем сдать его полиции, сообщили в пресс-службе МВД. Мужчину примотали к креслу скотчем, уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Полицейские установили, что пассажир с явными признаками опьянения нецензурно ругал бортпроводников и других пассажиров, агрессивно реагировал на замечания и пытался пройти в кабину пилотов. Экипаж был вынужден ограничить его в движениях, чтобы избежать серьезных последствий.

Когда сотрудники полиции поднялись на борт, мужчина сидел в кресле и бил ногами в стенку салона. В дежурной части полиции он продолжал держаться воинственно и нецензурно высказывался в адрес сотрудников правоохранительных органов.

На него завели уголовное дело о хулиганстве.