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В России создали систему прогнозирования вооруженных конфликтов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России создана система, которая позволяет прогнозировать начало вооруженных конфликтов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если мы закладываем в базу данных (системы прогнозирования - ИФ) всю информацию о действиях, к примеру, группировки в Югославии (когда, какое количество кораблей, с каким количеством носителей, сколько самолётов, сколько ракет, в какое время - в дневное, в ночное, что при этом происходило), тогда это как "будильник" - он зазвонил, и сообщает: "Знаете, ситуация очень похожая складывается в таком-то регионе мира, потому что такое же количество судов, авианосцев, самолетов, носителей крылатых ракет, высокоточного оружия, поэтому высока вероятность, что в этой точке мира возникнет то, что было там, в Югославии (вооруженные конфликты в Югославии в 1991 - 2001 годах, приведшие к распаду страны - ИФ)", - сказал министр, которого цитирует в понедельник сайт телеканала "Звезда".

Министр подчеркнул, что речь идет не просто о прогнозе, а о модели, которая предусматривает выработку механизма реагирования. "Выстраивается модель, которая предусматривает не только определение таких "горячих" мест, но и вырабатывает механизм реагирования с учетом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить сейчас", - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу также добавил, что министерство обороны России имеет технические возможности, которые позволяют накапливать и систематизировать необходимую информацию.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

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