Роскомнадзор попросил Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Россотрудничества

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в компанию Twitter в связи с блокировкой в соцсети аккаунтов Россотрудничества, проекта "Хорошие новости", а также председателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александра Малькевича с просьбой разъяснить причину действий администрации сервиса.

"В Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России А. Малькевича (@McCevich)", - говорится в сообщении ведомства.

"Служба направила письмо в адрес Директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни", - добавили в Роскомнадзоре.

К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение", - говорится в письме, приведенном пресс-службой. - "Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса".

Роскомнадзор попросил администрацию социальной сети разъяснить, почему указанные аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ.

В ведомстве выразили свою глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, "так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации".

В то же время контент, действительно представляющий опасность для пользователей, размещен и до сих пор доступен для просмотра в Twitter, несмотря на неоднократные предупреждения Роскомнадзора", подчеркнули в РКН.

Там рассказали, что Роскомнадзором направлялись уведомления в адрес Twitter о необходимости скорейшего ограничения доступа к более 950 материалам. В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков.

"Эти материалы по-прежнему доступны в Twitter, в том числе, для российской аудитории",- отметили в ведомстве.